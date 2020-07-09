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Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyayı salladı! Sen Çal Kapımı 1. bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2020 02:03 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı, Fox TV'deki ilk bölümüyle ekrana geldi. Sen Çal Kapımı 1. bölüme Eda Yıldız (Hande Erçel) ile Serkan Bolat'ın (Kerem Bürsin) öpüşme sahnesi damga vurdu. Dizi ilk bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in uyumu ise beğeni topladı. Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanında ise Serkan'ın annesine Eda'yı nişanlısı olarak tanıtması ortalığı karıştırıyor.

Fox TV'nin uzun süredir tanıtımlarını yaptığı romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı 1. bölümüyle 8 Temmuz Çarşamba akşamı seyirciyle buluştu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı ilk bölümüyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sen Çal Kapımı dizisinde holding patronu Serkan ve çiçekçi kız Eda'nın aşk hikayesini anlatılıyor. Sen Çal Kapımı dizisinin 15 Temmuz Çarşamba ekrana gelecek olan 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Sen Çal Kapımı 2. bölümde Yıldız (Hande Erçel) ile Serkan Bolat (Kerem Bürsin) arasında yakınlaşma yaşanıyor. Serkan, nişanlı taklidi yapmasını istediği Yıldız'ı annesiyle tanıştırıyor.

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SEN ÇAL KAPIMI VE HANDE ERÇEL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'e sosyal medyada övgüler yağdı. Twitter kullanıcıları ünlü oyuncuların uyumuna dikkat çekti. Sen Çal Kapımı ve Hande Erçel başlıkları ise Twitter'da uzun süre TT listesinde yer aldı.
İşte sosyal medyada Sen Çal Kapımı hakkındaki paylaşımlardan bazıları:

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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı reytinglerde istenilen başarıyı yakalarsa, Eylül'deki yeni sezonda da devam edecek.
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Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Eda Yıldız, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmıştır, fakat son anda bursu kesilince Eda’nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Aylar boyunca, bursunu kesen Serkan Bolat’a ulaşmaya çalışır ama görüşemez.
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Halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar. Bir gün Serkan Bolat’ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar.

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Eda’nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.

SEN ÇAL KAPIMI GENEL KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir.
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Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.
Hande Erçel


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