Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyayı salladı! Sen Çal Kapımı 1. bölüm izle

Fox TV'nin uzun süredir tanıtımlarını yaptığı romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı 1. bölümüyle 8 Temmuz Çarşamba akşamı seyirciyle buluştu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı ilk bölümüyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sen Çal Kapımı dizisinde holding patronu Serkan ve çiçekçi kız Eda'nın aşk hikayesini anlatılıyor. Sen Çal Kapımı dizisinin 15 Temmuz Çarşamba ekrana gelecek olan 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Sen Çal Kapımı 2. bölümde Yıldız (Hande Erçel) ile Serkan Bolat (Kerem Bürsin) arasında yakınlaşma yaşanıyor. Serkan, nişanlı taklidi yapmasını istediği Yıldız'ı annesiyle tanıştırıyor.

SEN ÇAL KAPIMI VE HANDE ERÇEL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'e sosyal medyada övgüler yağdı. Twitter kullanıcıları ünlü oyuncuların uyumuna dikkat çekti. Sen Çal Kapımı ve Hande Erçel başlıkları ise Twitter'da uzun süre TT listesinde yer aldı.

İşte sosyal medyada Sen Çal Kapımı hakkındaki paylaşımlardan bazıları:

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı reytinglerde istenilen başarıyı yakalarsa, Eylül'deki yeni sezonda da devam edecek.

