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Sen Çal Kapımı 4. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Serkan ve Eda havuzda yakalanıyor! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 29.07.2020 02:34 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin 4. bölümünde Serkan Bolat ve Eda Yıldız, Selin'e havuzda yakalanıyor. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragman, konusu ve fotoğrafları.

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı 29 Temmuz Çarşamba akşamı 4. bölümüyle ekranlarda olacak. Sen Çal Kapımı yeni bölümde Eda'nın Selin'e oyunu dikkat çekiyor.

sençal

SEN ÇAL KAPIMI 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar.

Sen Çal Kapımı_4 (2)
Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ın ise tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Sen Çal Kapımı_4 (6)

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları.

Sen Çal Kapımı_4 (3)

Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor.

Sen Çal Kapımı_4 (4)

Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor.

Sen Çal Kapımı_4 (1)

Ve işler çığırından çıkıyor.

Sen Çal Kapımı_4 (5)

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme alıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

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