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Sen Çal Kapımı bu hafta neden yok? Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 03.08.2020 20:28 | Son Güncelleme

'Sen Çal Kapımı' bu hafta ara verecek. Yeni bölümü ekrana gelmeyecek olan dizi haftaya kaldığı yerden ekran yolculuğuna devam edecek.

Sen Çal Kapımı bu hafta neden yok? Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi 'Sen Çal Kapımı'nın bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Bu durum Kerem Bürsin ile Hande Erçel'i buluşturan dizinin fanlarını üzdü. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı dizinin bayram nedeniyle düşen reytingler ve reklam gelirleri nedeniyle ekrana gelmediği, başka özel bir nedenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan Antalya çekimlerini tamamlayıp bayram arası veren ekip yarın İstanbul'da sete çıkacak.

SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 12 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden fragman, Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar.

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Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ın ise tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

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Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları.

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Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor.

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Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor.

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Ve işler çığırından çıkıyor.

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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme alıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

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