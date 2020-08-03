Sen Çal Kapımı bu hafta neden yok? Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi 'Sen Çal Kapımı'nın bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Bu durum Kerem Bürsin ile Hande Erçel'i buluşturan dizinin fanlarını üzdü. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı dizinin bayram nedeniyle düşen reytingler ve reklam gelirleri nedeniyle ekrana gelmediği, başka özel bir nedenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan Antalya çekimlerini tamamlayıp bayram arası veren ekip yarın İstanbul'da sete çıkacak.

SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 12 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden fragman, Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar.



Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ın ise tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları.