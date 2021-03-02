Sen Çal Kapımı dizisi final mi yapacak? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in hayranlarına kötü haber!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin gibi iddialı oyuncularla öne çıkan Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişse de, kaderi değişmedi.

Haberglobal'ın haberine göre; FOX TV'de cumartesi akşamları yayınlanmaya başlayan dizinin, yeni rakibi "Kardeşlerim" karşısında zorlandığı iddia edildi. Yurt dışı satışları iyi giden ancak reytinglerde bir türlü istenilen başarıya ulaşamayan Sen Çal Kapımı dizisinin 2-3 hafta sonra final yapacağı öne sürüldü.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in tüm sahnelerine rağmen kurtarılamayan Sen Çal Kapımı dizisinin ekrana veda edeceğine dair ne kanaldan ne de dizinin yapımcısından bir açıklama geldi. Dizinin ekranlara vedası yayınlanan yeni bölümleriyle önümüzdeki haftalarda belli olacak.

Son yıllarda yer aldığı "Halka", "Siyah İnci" ve "Azize" gibi yapımların erken final yapması nedeniyle yüzü bir türlü gülmeyen Hande Erçel'den de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



