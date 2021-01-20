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Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz konuk! Sen Çal Kapımı 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

20.01.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve hikayesini Ayşe Üner Kutlu’nun, senaryosunu ise Kuledibi’nin kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor. Mira karakterine hayat verecek oyuncu Sümeyra Koç, dizinin 28. bölümünde FOX ekranlarında olacak. Sen Çal Kapımı 28. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı!

Sen Çal Kapımı dizisinin 23 Ocak Cumartesi ekrana gelecek olan 28. yeni bölümünde Sümeyra Koç, Eda (Hande Erçel) ile Serkan’ın (Kerem Bürsin) düğününü organize etmek üzere bir düğün organizatörü olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Dizi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ayşegül İşsever gibi isimleri barındırıyor.
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Sen Çal Kapımı her Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.

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