Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimdir?

Ekranların sevilen isimlerinin yer aldığı başarılı yapım, geçtiğimiz aylarda sezon finali vermişti. Hande Erçel, Kerem Bürsin gibi isimlerin yanında; Melisa Döngel, Bige Önal, Evrim Doğan, Neslihan Yeldan ve Elçin Afacan gibi oldukça başarılı isimler de yer alıyor. FOX ekranlarının sevilen dizisinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından, birçok izleyici dizinin nerede çekildiğini de merak etti.

SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Çal Kapımı dizisinin çoğu sahnesi İstanbul’un birçok farklı semtinde çekiliyor. Kerem Bürsin’in canlandırdığı Serkan karakterinin evi olan villa izleyenlerin oldukça dikkatini çekmiş durumda. Serkan Bolat karakterine ait olan bu villa İstanbul’un Tarabya semtinde yer alıyor.

Hande Erçel’in canlandırdığı Eda karakterinin arkadaşı ve halası ile birlikte oturduğu, terasından inanılmaz güzel bir manzarayla karşılaştığımız ev İstanbul Kireçburnu’nda yer almaktadır.

Genel olarak İstanbul’un en manzaralı yerleri tercih edilirken, bu listeye Rumeli Kavağı, Watergarden AVM, Rumeli Feneri gibi semtleri ve mekanları da ekleyebiliriz.