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Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimdir?

09.06.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonunda izleyici ile buluşan daha sonra izleyiciler tarafından beğenildiği için bütün bir sezon devam eden, FOX TV’nin iddialı yapımı Sen Çal Kapımı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı sevilen yapım, sezon finali vermişti. Yeni sezonu için fragmanı yayınlanan dizide, Serkan ve Eda’nın çocukları detayı ise dikkat çekti.

Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimdir?

Ekranların sevilen isimlerinin yer aldığı başarılı yapım, geçtiğimiz aylarda sezon finali vermişti. Hande Erçel, Kerem Bürsin gibi isimlerin yanında; Melisa Döngel, Bige Önal, Evrim Doğan, Neslihan Yeldan ve Elçin Afacan gibi oldukça başarılı isimler de yer alıyor. FOX ekranlarının sevilen dizisinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından, birçok izleyici dizinin nerede çekildiğini de merak etti.

SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Çal Kapımı dizisinin çoğu sahnesi İstanbul’un birçok farklı semtinde çekiliyor. Kerem Bürsin’in canlandırdığı Serkan karakterinin evi olan villa izleyenlerin oldukça dikkatini çekmiş durumda. Serkan Bolat karakterine ait olan bu villa İstanbul’un Tarabya semtinde yer alıyor.

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Hande Erçel’in canlandırdığı Eda karakterinin arkadaşı ve halası ile birlikte oturduğu, terasından inanılmaz güzel bir manzarayla karşılaştığımız ev İstanbul Kireçburnu’nda yer almaktadır.
Genel olarak İstanbul’un en manzaralı yerleri tercih edilirken, bu listeye Rumeli Kavağı, Watergarden AVM, Rumeli Feneri gibi semtleri ve mekanları da ekleyebiliriz.

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel’in yer aldığı başarılı yapım Sen Çal Kapımı, yeni sezonu ile ekranlara geri dönüyor. Dizi, 9 Haziran Çarşamba günü saat 20:00’de özetsiz yeni sezon yeni bölümü ile FOX TV’de başlıyor.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Sen Çal Kapımı dizisinin geçtiğimiz sezon oyuncu kadrosu aşağıdaki gibidir:

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  • Kerem Bürsin
  • Hande Erçel
  • Neslihan Yeldan
  • Evrim Doğan
  • Anıl İlter
  • Elçin Afacan
  • Başak Gümülcinelioğlu
  • Alican Aytekin
  • Sarp Bozkurt
  • Sinan Albayrak

Yeni sezonda diziye farklı karakterler de dahil oluyor. Yeni sezonda Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosunda; Sina Özer, Ayşe Akın, Doğa Özüm, Sinan Helvacı, çocuk oyuncular Ahmet Efe Metekoğlu ve Maya Başol bulunuyor.

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FOX Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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