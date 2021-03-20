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Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Selin hamile!

20.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı, FOX TV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Baş rollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde Serkan her şeyi hatırladı ancak iş işten geçti. Deniz ve Eda gerçekten evlendi. Nikahın iptal olması için hem Deniz'in hem de Eda'nın iptal belgesini imzalaması gerekirken Deniz bir anda ortadan kayboluyor. Bir yandan nikahın iptali ile uğraşan Eda ve Serkan, bir yandan da Selin'in hamlesi ile şoka uğruyor.

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Selin hamile!

Sen Çal Kapımı, reytinglerde istenilen seviyelerde olmasa da senaristin değişmesi ve senaryonun yön değiştirmesi ile izleyicilerini tekrar ekrana kilitleyeceğini düşünüyor. Birkaç bölümdür Serkan'ın hafızasını geri getirmeye çalışan Eda sonunda başarılı oluyor ancak biraz geç kalıyor. Sahte bir nikah olduğunu düşünürken Deniz'in ters köşe yapması ile gerçekten evlenen Eda, ne yapacağını şaşırıyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM 1. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLDU? SEN ÇAL KAPIMI 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda'nın artık Serkan'ın geçmişi hatırlayacağına dair olan ümidi tükenmiştir. Artık yolun sonuna geldiğini kabul eden Eda, Deniz ile sahte olan nikah masasına oturmaya hazırdır. Serkan için, aşkı için her şeyi göze alarak nikah masasına oturan Eda'yı, hiç beklemediği bir şey beklemektedir.

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Selin hamile!

Eda'nın tek dileği Serkan'ın kendisine geri dönmesi iken Serkan'ın ise kafası çok karışmaya başlamıştır. Ne kadar geçmişi hatırlamasa bile Eda'ya yeniden aşık olmaya başlayan Serkan, Eda'nın Deniz ile evleneceği gerçeğini kaldıramaz. Bir mekanda Engin ile oturup Eda'nın evlenmek istemediğini konuşan Serkan'ın başına gelenler ise aklını başına getirir.

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Selin hamile!

Serkan, mekanda laf dalaşına girdiği birinden yediği ilk yumruk ile geçmişi hatırlamaya başlar. Engin, Serkan'ın geçmişi hatırladığını duyunca sağlam bir dayak yemesi için elinden geleni yapar. Geçmişi hatırlayan Serkan koşarak oradan ayrılarak Eda'nın nikahına yetişmeye çalışır. Nikah salonuna vardığında Eda'ya her şeyi hatırladığını söyleyen Serkan, sonunda sevgilisine kavuşur.

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Selin hamile!

Bu kavuşma bütün izleyicileri çok sevindirdi ancak Serkan biraz geç kalmıştır. Zira Eda ve Deniz'in nikahı kıyılmıştır. Eda, Serkan'a "Bu nikah sahte, ben gerçekten evlenmedim." derken nikah memurunun "Bir yanlış anlaşılma var, bu nikah gerçek, ben gerçek bir nikah memuruyum, bu iki kişi gerçekten resmi olarak evlendi." demesiyle herkes şoka uğrar. Peki şimdi Eda ve Serkan ne yapacaktır?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Selin hamile!

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birbirine kavuşan Eda ve Serkan, birbirlerine kavuşmanın tadını çıkaramadan nikahı düşürmenin bir yolunu aramaya başlar. Nikahı iptal etmenin tek yolu ise hem Deniz'in hem de Eda'nın belli bir süre içerisinde iptal belgesini imzalamasıdır.

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Selin hamile!

Deniz, Eda'dan ayrılmak istemediği için belgeyi imzalamamanın bir yolunu ararken Selin, Deniz'in yardımına yetişir. Deniz'e belgeyi imzalamamasını böylece davanın gerçek bir boşanma davasına dönüşeceğini ve Eda'nın 300 gün boyunca bir başkası ile evlenemeyeceğini söyler. Böylece Deniz kaçmaya ve belgeyi imzalamamanın yolunu bulmaya çalışır.

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Selin hamile!

Bu sırada Selin'in planları ise oldukça farklıdır. Hamile olduğunu söyleyen Selin, Eda ile yüzleşir. Peki Selin gerçekten hamile mi? Bu gerçeği Serkan öğrenecek mi? Selin hamile ise Eda ve Serkan birlikte olabilecek mi?

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Hande Erçel Kerem Bürsin
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