Şen eş anlamlısı nedir? şenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şen kelimesinin Ermenice kökenli olduğu varsayılır. Ermenicede "meskûn, mamur, köy" gibi anlamlarda kullanılan "şén" kelimesiyle eş kökenli olmasının yanı sıra Farsça "şen" kelimesinden de alıntı olabilir ancak kökeni tam olarak belli değildir. Şen kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden

Neşe veren, neşelendiren

sıfat Neşe belirtisi olan.

Dilimizde farklı anlamlarda kullanılmış olan şen kelimesi şen şakrak, şeneltmek, şenlenmek, şenlik gibi sözcükleri de türetmiştir. Şen kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

Senin gibi şen bir insana bunu nasıl yaparlar hiç bilemiyorum.

Şen şakrak insanların kafası dolu olsa bile dışarıya göstermeyi tercih etmezler.

Şen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şen kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şen kelimesinden farklı yazılsalar da şenle aynı anlam karşılığı olan kelimelerdir. Şen eş anlamlısı olan kelimeler cümlelerde ve ifadelerde şen yerine geçebilir ve yine aynı anlamı karşılarlar. Şenin eş anlamlısı kelimeler:

Abat

Handan

Neşeli

Şatır

Şenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şen kelimesinin eş anlamlıları ile çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Şen eş anlamlısı olan "abat", "handan", "neşeli" ve "şatır" kelimeleri de cümle içinde şen anlamını karşılarlar. Şenin eş anlamlısı olan bu kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir: