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Şen eş anlamlısı nedir? şenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin kelime açısından zengin olmasını sağlayan pek çok durum vardır. Başka dillerden kelimeler alıntılanmasının ya da ödünçlenmesinin yanı sıra bu kelimelere yeni ekler ekleyerek farklı kelimeler türetmek, var olan Türkçe kökenli kelimelere de yine farklı ekler ekleyerek kelimeler türetmek bu durumlardan bazılardır. Şen kelimesi ise kök durumunda olan ve dilimize farklı bir dilden geçmiş bir kelimedir. Sevinçli gibi bir anlamda kullanılan şen kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şen eş anlamlısı nedir? şenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şen kelimesinin Ermenice kökenli olduğu varsayılır. Ermenicede "meskûn, mamur, köy" gibi anlamlarda kullanılan "şén" kelimesiyle eş kökenli olmasının yanı sıra Farsça "şen" kelimesinden de alıntı olabilir ancak kökeni tam olarak belli değildir. Şen kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden
  • Neşe veren, neşelendiren
  • sıfat Neşe belirtisi olan.

Dilimizde farklı anlamlarda kullanılmış olan şen kelimesi şen şakrak, şeneltmek, şenlenmek, şenlik gibi sözcükleri de türetmiştir. Şen kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Senin gibi şen bir insana bunu nasıl yaparlar hiç bilemiyorum.
  • Şen şakrak insanların kafası dolu olsa bile dışarıya göstermeyi tercih etmezler.
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Şen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şen kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şen kelimesinden farklı yazılsalar da şenle aynı anlam karşılığı olan kelimelerdir. Şen eş anlamlısı olan kelimeler cümlelerde ve ifadelerde şen yerine geçebilir ve yine aynı anlamı karşılarlar. Şenin eş anlamlısı kelimeler:

  • Abat
  • Handan
  • Neşeli
  • Şatır
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Şenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şen kelimesinin eş anlamlıları ile çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Şen eş anlamlısı olan "abat", "handan", "neşeli" ve "şatır" kelimeleri de cümle içinde şen anlamını karşılarlar. Şenin eş anlamlısı olan bu kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bu neşeli hâllerinle beni çok mutlu ediyorsun.
  • Daha önce senin kadar handan bir insana hiç denk gelmemiştim.
  • Gerçekten de bu kadar abat mısın yoksa rol mü yapıyorsun?
  • Hiç neşeli olmayan, hayata karşı küskün bir insandır.
  • Mutlu ve şatır birisi olduğu her hâlinden belliydi.
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