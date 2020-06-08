Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren film komedi türünde çekildi. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. 9 hafta boyunca vizyonda kalan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi 389.595 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 4.727.057,56 TL hasılat elde etti.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI

Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez ve Meltem Gülenç



