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Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 20:03 | Son Güncelleme

Sen Kiminle Dans Ediyorsun isimli Türk film bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. 2017 yılında çekilen Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde, Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Çabalar başrollerde oynuyor. Peki Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi hakkında bilgiler.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren film komedi türünde çekildi. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. 9 hafta boyunca vizyonda kalan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi 389.595 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 4.727.057,56 TL hasılat elde etti.

3vsen kiminle dans ediyorsun

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

sen kiminle dans ediyorsun 2

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI

Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez ve Meltem Gülenç


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