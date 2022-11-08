'Sende Eser kadar popo yok' yorumlarından bıktı! Berfu Yenenler taytın içine...

Eser Yenenler'in karısı Berfu Yenenler sosyal medyada komik paylaşımlar yaparak dikkat çekiyor. Fenomen Berfu Yenenler geçtiğimiz aylarda siyah elbisesiyle poz vermiş ve gelen "Memen yok" yorumlarının ardından göğüslerine destekler koyarak bu yorumları ti'ye almıştı.

Berfu Yenenler benzer yorumları kalçası için de yaşadı. Eser Yenenler'in eşi gelen "Sende Eser kadar popo yok", "Squat yap popon olsun", "Tepsi gibi" yorumlarını derleyerek bir video çekti.

TAYTIN İÇİNE DOLGU KOYDU

Squat çektiği anları paylaşan Yenenler videonun sonunda arkasını dönünce olay oldu. Taytının içine dolgu koyan Berfu Yenenler sosyal medyada gündem oldu.

Yenenler'in bu çirkin yorumları ti'ye alan paylaşımına "Kötü yorumlara o kadar güzel cevap veriyorsun ki" yorumları yağdı.



