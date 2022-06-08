Senden Daha Güzel dizisinin Efsun'u Cemre Baysel set anlarını paylaştı! Çiçek detayı gözden kaçmadı

Daha önce Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile rol alan Cemre Baysel, FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Senden Daha Güzel dizisinde Efsun'u canlandırıyor. Ünlü oyuncu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyordu.

CEMRE BAYSEL SET ANLARINI PAYLAŞTI!

Baysel, bu kez Senden Daha Güzel dizisinin setinden oyuncu Burak Çelik ve ekiple birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

Setten başka görüntüler de paylaştığı görülen ünlü oyuncu, karavandan çok sayıda fotoğraf yayınladı.

ESKİ ROL ARKADAŞI DA ÇİÇEK YOLLADI!

Eski rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'ın da Baysel'e çiçek yollaması dikkat çekti.

Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde eski rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'la bir araya gelmiş ve buluşma anlarını da fotoğraflayarak takipçileriyle paylaşmıştı.

İşte Senden Daha Güzel dizisinin Efsun'u Cemre Baysel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



