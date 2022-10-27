Sene eş anlamlısı nedir? Sene kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sene sözcüğü dilimize Arapçadan ödünçlenmiş bir kelimedir. Arapçada "yıl" anlamına gelen "sene" kelimesinden alıntıdır. Dünya'nın güneş çevresinde bir tur dönmesi, sene olarak ifade edilmektedir. Her sene 365 gün ve 6 saatten meydana gelmektedir. Sene kelimesi dilimizde uzun zamandır kullanılan bir kelimedir. Sene sözcüğünün içerisinde geçtiği birçok kalıp ifade ve tamlama mevcuttur. Örnek vermek gerekirse:

Seneidevriye

Seneikebise

Sittinsene

Yeni sene

Sene kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Mana açısında aynı fakat yazım ve okunuş açısından farklı olan sözcükler eş anlamlı olarak bilinmektedir. Sene yerine cümle içerisinde kullanılabilen sözcük, cümlenin manasını değiştirmemektedir. Sene eş anlamlısı:

Yıl

Yıl kelimesi, sene sözcüğü yerine en çok tercih edilenler kelimedir. Yazılı ve sözlü iletişimlerde sene kelimesi kadar senenin eş anlamlısı olan yıl kelimesi kullanılır.

Senenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sene sözcüğü yerine genellikle eş anlamlısı olan yıl kelimesi kullanılır. Sene kelimesinin eş anlamı olan yıl kelimesiyle ilgili örnek cümleler: