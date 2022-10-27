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Sene eş anlamlısı nedir? Sene kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bazı sözcüklerin anlamdaşları daha fazlayken bazılarının bir tanedir ya da hiç olmayabilir. Sene sözcüğü de bunlardan biridir. Sene eş anlamlısı olan sözcüklerin sayısı fazla değildir. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutar ve aynı manaya gelir. Sene kelimesiyle de aynı anlama gelen bir tane eş anlamlı kelime vardır. Peki, sene kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Sene eş anlamlısı nedir? Sene kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sene sözcüğü dilimize Arapçadan ödünçlenmiş bir kelimedir. Arapçada "yıl" anlamına gelen "sene" kelimesinden alıntıdır. Dünya'nın güneş çevresinde bir tur dönmesi, sene olarak ifade edilmektedir. Her sene 365 gün ve 6 saatten meydana gelmektedir. Sene kelimesi dilimizde uzun zamandır kullanılan bir kelimedir. Sene sözcüğünün içerisinde geçtiği birçok kalıp ifade ve tamlama mevcuttur. Örnek vermek gerekirse:

  • Seneidevriye
  • Seneikebise
  • Sittinsene
  • Yeni sene
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Sene kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Mana açısında aynı fakat yazım ve okunuş açısından farklı olan sözcükler eş anlamlı olarak bilinmektedir. Sene yerine cümle içerisinde kullanılabilen sözcük, cümlenin manasını değiştirmemektedir. Sene eş anlamlısı:

  • Yıl

Yıl kelimesi, sene sözcüğü yerine en çok tercih edilenler kelimedir. Yazılı ve sözlü iletişimlerde sene kelimesi kadar senenin eş anlamlısı olan yıl kelimesi kullanılır.

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Senenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sene sözcüğü yerine genellikle eş anlamlısı olan yıl kelimesi kullanılır. Sene kelimesinin eş anlamı olan yıl kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Kaç yıldır bu restorana gelir giderim.
  • Uzun yıllar boyunca teğmen olarak çalışmış.
  • Gelecek yıl tüm hayallerimi gerçekleştireceğim.
  • Geçen yıl benim için çok kötü geçti.
  • Okul yıllığında sana da bir sayfa ayırmıştı.
  • Gittin soldurdun gülümü, yıl eyledin tek bir günümü
  • 1946 yılının sonbaharında bir zeytin ağacının altında görmüştüm seni.
  • Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıllarda gelmişti bu şehre.
  • Kaç yıl geçti hâlâ rutinini bozmamıştı.
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