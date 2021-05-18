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Şener Şen'in bisikleti bozuldu! Esnaf seferber oldu

18.05.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsü atlatan Şener Şen, soluğu Datça'da aldı. Mutfak alışverişi için bisikletine binerek çarşıya inen 80 yaşındaki aktörün bisikleti bozulunca, esnaf seferber oldu.

Şener Şen'in bisikleti bozuldu! Esnaf seferber oldu

Koronavirüsü atlatan Şener Şen, soluğu Datça'da aldı.

SnobMagazin'in haberine göre, mutfak alışverişi için bisikletine binerek çarşıya inen 80 yaşındaki aktörün bisikletinin park ayaklığı bozulunca, esnaf yardımına koştu. Esnafın uğraşları sonucu bisikletinin ayaklığının sorunu giderilen Şen, bisikletine atlayıp pedal çevirdi.

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GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Gazetecilerle karşılaşan ünlü oyuncu, "Sizin burada ne işiniz var?" diye konuşup şaşkınlığını dile getirdi. Şen, "Bu nasıl meslek, sizleri merak ediyorum” şeklinde konuştu. Muhabirlerin "Uzun zamandır buralardayız sizinle karşılaşmadık" sözleri üzerine usta sanatçı, "İyi olmuş" karşılığını verip tebessüm ettirdi.

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"BENDE SİZLİK MALZEME YOK"

Görüntülenmekten hoşlanmadığını söyleyen Şener Şen, "Medyada görünmek isteyen görünüyor zaten. Bende sizlik malzeme yok" dedi. Usta oyuncu, "Şener Şen’i kim merak eder? Filmleri görüyorlar yeter. 80’e gelmiş adamız. Bizim artık paparazzilik halimiz mi var?" ifadelerini kullandı. "Siz buranın en boş zamanında neden geldiniz?" diyen Şen, "Burası en kesat yer. Bodrum’a gidin" diyerek, gazetecilere takıldı.

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Şener Şen
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