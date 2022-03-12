Şener Şen, Eşkıya ve Muhsin Bey filmlerinde birlikte rol aldığı meslektaşı Uğur Yücel ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu Uğur Yücel sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşım 2 oyuncunun sevenlerini heyecanlandırdı. Peki Şener Şen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gerçek mesleği nedir? Şener Şen filmleri nelerdir? Usta oyuncusunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

ŞENER ŞEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde Adana’da doğdu.

Şener Şen, oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye alarak başladı. Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı. Radyo tiyatrolarında da oynadı. Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı.

Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca - bazı filmlerde sadece dans etmek veya başrol oyuncusundan dayak yemek gibi- küçük rollerde yer aldı. Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ‘'Badi Ekrem'’ tiplemesi oldu. O yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı.

Şener Şen, 1984'e kadar yardımcı roller oynadı. O dönemde Anadolu piyasasına hâkim olan işletmecilerin, Arzu Film ve Ertem Eğilmez'e yaptıkları baskı sonucunda artık başrollerde oynaması gündeme gelir. Ancak o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve İlyas Salman'la birlikte yaptığı filmlerde oynadığı uyanık, üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı tiplemeleri canlandırmış olan Şen bu kez halkın istediğini yapmamayı seçti. Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk kez başrole çıktı.

Namuslu filmiyle üçkağıtçı, sahtekar karakterleri canlandırmaktan sıyrılan Şener Şen artık iyi, insanları kandırmayan, saf, temiz yürekli karakterleri canlandırmaya başladı. Nesli Çölgeçen’in Züğürt Ağa 'sında saf bir köy ağasını, Milyarder'de piyangodan büyük ikramiye kazanan istasyon şefini, Muhsin Bey 'de şöhret olmak isteyen bir gence yardım eden organizatörü başarı ile oynadı. Bu yıllarda moda olan müzikallerde de gözüktü.

Ertem Eğilmez'in son filmi olan ve Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu Arabesk filminde Müjde Ar ile başrolleri paylaştı. 1996'da ise Türk sinemasında bir devrim yaratan “Eşkıya” filminde Uğur Yücel ile birlikte oynadı. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe o dönem için bir rekor kırarak 2,5 milyonu aşkın seyirciyi sinemalara çekti.

Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar'ı canlandırdığı İkinci Bahar (1998-2001) dizisinde diğer başrol oyuncusu Hanım adlı Trakyalı bir mezeciyi canlandıran Türkan Şoray'dı.

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Gönül Yarası (2005) filmindeki emekli öğretmen Nazım rolüyle 42. Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu ödülü'nü kazandı.Senaryolarını Yavuz Turgul'un yazdığı, "nesli tükenen bir kabadayıyı" canlandırdığı Kabadayı (2007) ile başrollerini Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz'la paylaştığı Av Mevsimi (2010) en son rol aldığı filmler olmuştur. Şen, 2015 yılında Aygaz Otogaz reklamıyla ekranlara geri döndü.

ŞENER ŞEN'İN GERÇEK MESLEĞİ NEDİR?

Şener Şen, 1964-1966 seneleri arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır. Şener Şen film yapıcısı, seslendirm sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

ŞENER ŞEN FİLMLERİ NELERDİR?

1964 Yaşasın Hayat Babası Ali Şen'le beraber oynadığı ilk film

1964 Hizmetçi Dediğin Böyle Olur

1967 Sözde Kızlar Serseri

1971 Altın Prens Devler Ülkesinde Tintin

1971 Görünce Kurşunlayın Kamyonet Şöförü

1972 Katerina

1973 Aşk Mahkumu Doktor

1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Devlet Dairesinde Müdür Arayan Adam/Nubar Terziyan

1975 Bak Yeşil Yeşil Ahmet

1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor Badi Ekrem

1977 Hababam Sınıfı Tatilde

