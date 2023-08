Şenol Güneş: ''Kendi oyunumuzu oynayarak, kazanarak turu geçmek istiyoruz''

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İlk maçta sonuç olarak avantajlı skorla sahaya çıkıyoruz. Oynadığımız oyun, birbirimizi tanımaya imkan verdik. Umarım sahamızda kazanarak turu geçeceğiz. Bütün amacımız o. Oyuncularımız da o düşünce içerisinde. İyi çalıştırlar, yarın da bunun karşılığını almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MASUAKU VE AMARTEY’İN SAKATLIKLARI

Güneş, Masuaku ve Amartey’in sakatlığında savunmayı nasıl şekillendireceğine ilişkin de, “Elimizdeki oyunculardan bu maça göre 11 çıkarmaya çalışıyoruz. Sezon başında bizimle çalışan ve fiziksel olarak belli bir aşama kaydeden oyuncularla bir aşama kaydetmeye çalıştık. Önümüzde 2 maç var. Ondan sonra belki farklı değişiklikler olabilir. Şu an hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Masuaku ve Amartey sakatlandı. O mevkiler için bir sıkıntımız olacaktı ama daha önce de orada oynayan arkadaşlar var. Onların da iyi oynayacağını düşünüyorum. Birbirini aratmıyor oyuncular. Burada önemli olan aldıkları görevi yerine getirmek. Görev alacak arkadaşlar en iyisini yapacaktır” şeklinde konuştu.

“ŞU AN GİDECEK OYUNCU YOK”

Andre Onana’nın takımdaki geleceğinin sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, “Bizim dışımızda her şey konuşuluyor. Hepsine cevap vermek istemiyorum. Ne konuşursam karşı tarafın anladığı şekilde dönüyor. Onana bizim oyuncumuz. Sahada en iyisini yapacağına inanıyorum. Şu an gitmesiyle ilgili durum yok. Bunlar her zaman mümkün olan şeyler ama spekülasyonlar bizim üzerimden, oynayan ve oynamayan oyuncular üzerinde yapılıyor. Bir adaptasyon süreci yaşıyor ama şu an bizden kaynaklanan bir şey yok. Ben Onana’yı kiralık vereceğiz, satacağız demedim. Başkan da demedi. Transferler kulübün idari ve teknik yapısına uygun yapılır. Yarın müsabaka var; o gidecek mi diye konuşuyoruz. Şu an müsabakaya hazırlanıyoruz. Bütün oyuncuların da düşüncesi o yönde. Ben ne dersem diyeyim herkes bildiğini okuyacak. Şu an gidecek oyuncu yok” cevabını verdi.

“FİZİKSEL UYUM VE VERİM BAŞARIYI ETKİLER”

Şenol Güneş, sezon başı kampında aralarında olmayan yeni transferlerin henüz takıma alışma sürecinde olduklarını belirterek, “Fiziksel uyum ve verim başarıyı etkiler. Sezon başında yaptığımız çalışmalarda olmayan arkadaşlar var. Onların bu dönemde müsabaka oynama zorlukları var. Kariyerine hiçbir şey söylemeyeceğimiz ama takımlarında oynamayan oyuncular var; Rebic ve Chamberlain. Rashica da geçen sene oynadı ama bu sene takımdan ayrı çalıştı. Onana ve Bahtiyar da yeni, takımı tanımaya çalışıyorlar. Bunlar yaşanacak. Elimizdeki oyuncularda da bu dalgalanmalar olabilir. Bir de sakatlıktan gelen oyuncular var. Bunları yaparken kayıpsız gitmeye çalıştık. Çok şükür bir kaybımız olmadı” diye konuştu.

“TAKIMLAR KENDİSİ İÇİN YARIŞIRKEN ÜLKE İÇİN DE YARIŞIYOR”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Avrupa kupalarında oynayan takımların maçlarını ertelemesiyle alakalı kararı değerlendiren Şenol Güneş, “TFF böyle bir karar alırken takımları ve kendisini düşünerek almıştır. Alınan bütün kararlara uyarız. Bence ideali şudur; bütün takımlar Avrupa’da da oynasa ona göre kadro yapıp oynaması gerekir. Ama şu anda olumlu gözüküyor. Bütün takımlarımız iddialı. Gruplara kalma ihtimalleri var. Güzel bir durum. Bunda TFF’nin de katkısı olması güzel. Takımlar kendisi için yarışırken ülke için de yarışıyor” cümlelerine yer verdi.

“EMİRHAN’I GÜNLÜK KULLANMAYI DOĞRU BULMAYIZ”

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş’tan, İtalyan temsilcisi Torino’ya transfer olan ve bugün de RAMS Başakşehir’e sezon sonuna kadar kiralık gelen Emirhan İlkhan’ı bonservisiyle tekrar takıma katmak istediklerini fakat bunun gerçekleşmediğini açıklayan siyah-beyazlıların teknik direktörü, “Emirhan değerli bir oyuncu. Beşiktaş alt yapısında yetişti. Gönül isterdi ki buradan gitmesin veya geri gelsin. Böyle bir duyum bana da geldi. Ben de gelecekse bonservisiyle ilgili durumunu değerlendirmemiz gerektiğini söyledim. Kulübü kiralayıp, oynayıp geri dönmesini istedi. Biz Emirhan’ı günlük kullanmayı doğru bulmayız” dedi.

“GHEZZAL’IN UZUN VADEDE BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan Ghezzal’ın antrenmanlara başladığını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Ghezzal geçen sene şansız bir dönem geçirdi. Bu sezon başında da bu oldu. Sezon başında küçük bir adele sakatlığı yaşadı ve ailevi sorunu oldu. Bugün de idmana katılacak. Durumuna bakacağız. Uzun vadede başarılı olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“KLASSEN VE GREENWOOD GÜNDEMİMİZDE YOK”

Davy Klassen ve Mason Greenwood hakkında çıkan transfer söylentilerinin hatırlatılması üzerine ise Şenol Güneş, “Elimizde 3 orta saha var, Chamberlain var. Orta sahada 10 numarada oynayacak Rashica var. Yine oyuncu alınabilir ama ben bunları sağlıklı bulmuyorum. Greenwood gündemimizde yok” diyerek sözlerini noktaladı.