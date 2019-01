Şenol Güneş'ten kural ihlali isyanı: Benden ne istiyorsunuz?

"HER MAÇA FİNAL GÖZÜYLE BAKACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımın kendilerine yakışan bir noktada olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Zor bir lig oluyor ve bu zorluğu biz yarattık. Bu konuda bizi haklı olarak eleştirebilirler. Ben de kendimi eleştiriyorum. Bize yakışan bir durumda değiliz. Sıkıntılarımız vardı ama mazeretleri kullanarak da bir yere varamayız. Bir maç kazanınca işler bitmiyor. On yedi maçın birini kazandık, on altı maç daha var. Her maça final gözüyle bakacağız. Akhisarspor maçını kazandık ama eksiklerimizin olduğunu düşünüyorum. Futbol çerçevesinde yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Daha iyi oynamalı ve daha iyi durumda olmalıyız. Bunu da ben yapacağım. Kötü olursa sorumlusu benim. Birlikte yapıp başarılı olmak istiyoruz."