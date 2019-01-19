Şenol Güneş'ten kural ihlali isyanı: Benden ne istiyorsunuz?

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabına açıklamalarda bulunan Güneş, "Maç başladıktan sonra idareci arkadaşım bana dedi ki, 'Onlarda yabancı oyuncu sayısı 13'. Sahaya baktım 8 yabancıları var. Kenardayım, sayamıyorum kim var kim yok, listeyi bilmiyorum. Maç başladıktan sonra bana söylendi. Maçtan sonra söylediğim cümleyi, eğer bir hesabın içinde olsaydım hiç söylemezdim. Ne yapmam gerekiyordu bilmiyorum. Bende açık arıyorlar. Listede kim var kim yok ben takip etmem. Daha sonra aldığım bilgiye göre rakip takım yabancı kalecisini tribüne gönderdi. Rakip takım hatasını biliyor ve üzgün olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNE GÖRE BİR SENARYO YAZIYORLAR"

Kendisinin örnek olması gerektiğini söyleyenlerin aynı zamanda açığını aradığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizde konular olduğundan farklı noktalara çekiliyor. Ben alıştım. İnsanlara doğru mesajlar vermek gerekir. Yalan konuşmamak lazım. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar, kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Bundan nemalanmak isteyenler var. Bu çok üzücü bir durum. Sorumluluklarım olduğu için olabildiğince az konuşuyorum. Özgürlüğe ve demokrasiye inandığım için hissettiklerimi söylüyorum. Aklıselim kamuoyu bunu biliyor. Kişisel kızgınlıkları olanlar, zaafiyet gördükleri dönemde ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum ama gereksiz gündem oluşturuyorlar. Bunun en son örneği Akhisarspor maçında yaşandı. Dürüstçe söylediğim bir cümleden kendilerine göre bir senaryo yazıyorlar. Benim dürüst olduğumu ve örnek olmam gerektiğini söylüyorlar ama açık arıyorlar. Belli ki kendi felsefeleri böyle. Kendilerini değiştiremeyenlerin devlet kurumunda iş yapmasını yadırgıyorum. Fikren ve ahlaken ölmek de kötü bir şeydir. Beni tanıyorsa açar ve ne dediğimi sorar. Beni tanıyan sağduyulu insanlardan art niyetli düşünceleri olan insanlara değer vermemelerini rica ediyorum. Onların amacı gündem oluşturmak. Biz maçı kazandıktan sonra kendi adımıza oynadığımız kötü oyunu eleştirdik. Biz futbol oynamak istiyoruz. Benden ne istiyorsunuz? Benim yanlış bir şey söylediğimi mi gördünüz? Devlet bunlara nasıl görev veriyor? Hainlik, sadece teröriste karşı olup olmamak değil ki. Fikren insanlara nifak tohumu sokup, sporun ruhunu zedeleyenlere karşı RTÜK devreye girmeli. Olmayan şeyleri söylüyorlar ve ben de cevap vermek zorunda kalıyorum. Sonra futboldan şikayet ediyoruz. Bu kişilerin sayısı az. Spor müdürlerine söylüyorum. Önce kendimizden başlayalım eleştiriye. Ben kendimi bu yaşta bile eleştiriyorum."