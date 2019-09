Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması

Milli takım için herkesin el ele vermesi gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Cumartesi günü oynayacağımız maçın önemini bir kenara atarak söylemek istiyorum, kazanmayı düşünen ve en güzel futbolu oynamayı çalışan bir takım olarak orada olacağız. Nasıl olsa kazanırız, rakibimiz bizden zayıf takım duygusunu kimsede görmek istemiyoruz. Sahaya çıkınca her takım saygıdeğer bir futbol oynuyor. Kendi futbolumuzu en iyi şekilde ortaya koyacağız. Sponsorluk anlaşmasında hazırlanan videodaki görüntüleri de görünce duygulanıyoruz. Her müsabakada hakkını vermemiz, güzel futbol oynamamız gerekiyor. Herkesin beklediği oyunları inşallah hayata geçiririz. Andorra ve Moldova maçları önemli. Kağıt üzerinde Andorra daha zayıf, Moldova daha güçlü ama her iki maçı kazanamadan gidemeyiz. Daha sonra Arnavutluk maçını kazanıp Fransa ile final maçı oynamak istiyoruz. Ama bunun ilk adımı Andorra maçı olacaktır. Kağıt üzerinde baktığınızda Fransa, sonra Türkiye, İzlanda çekişmesi olur diyorduk. Fransa'yı yenerek bir avantaj yakaladık ama İzlanda bizi yenerek yarışa ortak oldu. Bu şansımız her zaman var. Biz 3 maç kazanınca diğer rakiplerin ne aldığına bakmadan Fransa maçı final olur diye söyledim. Fransa, Türkiye, İzlanda çizgisi değişmedi" değerlendirmesinde bulundu.