Şenol İpek yıllar sonra anlattı: 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım

Manken Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği “Tostumu yedim, odamda bekliyorum” mesajı olay olmuştu. Nişanlısı Nur Şipka' yla programa katılan Şenol İpek, samimi açıklamalarda bulundu.

"BİZİM TELEFONUMUZ DEĞİLDİ"

İşte Şenol İpek'in açıklamaları:

“Zannettiğiniz şey sizin o dönem basından görüp, duyduğunuz şeyler. Bir olayı tamamıyla irdeleyip, de-tayını gerçekliğini bilmeden elinize klavyeyi alıp, belden aşağı eleştirmeyin insanları. Bu kul hakkına girer. Böyle bir odaya gitme, odaya davet etme böyle bir şey yok. O zaman da bas bas bağırıp söylediğimizde, altını çizdiğimizde yapamadık, beceremedik.Orada telefondan bir görüntü yapılıyor, bizim telefonumuz değil ki o zaten. O mesajmış gibi gösteriliyor. Hep beraber Kıbrıs’a yılın mankeni ödüllerini almaya gitmiştik. Aşağıda bekliyorduk, onlar üst taraftaydı. ‘Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Ben tostumu yiyip odaya döneceğim…‘ gibi bir mesaj. Olay bu. Ondan sonra orada başka bir gerginlik oluyor, bununla birleşiyor. 45 gün sonra ortaya çıkıyor zaten. 1-2 gün sonra olan bir şey değil."