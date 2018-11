Şenol İpek yıllar sonra anlattı: 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım

"ART NİYET YOKTU"

"Ben 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım. Şu an bile bunu konuşmaktan son derece muzdaribim. Çağla çok değerli bir arkadaşım. Uzun yıllar biz birbirimizle hiç görüşmedik. Yıllarca yan yana gelemedik. Geçtiğimiz sene yan yana geldik. Çocuklarını gördüm. Çağla neredeyse benim çocukluk arkadaşım. Magazinde kriz yönetme olayı var ya, yönetemedik. Büyüklerimiz de yönetemedi. Şu an yeri geldiğinde ‘bu konuyu geçelim’ demek de samimi gelmiyor. Her yazılıp çizilen doğru olsa yandı ortalık. Bana işler geliyordu ben insanlara 'Ben odadan çıkamıyorum' diyordum. Etiler'de çok sevdiğim bir mekan vardı oraya gidemiyordum, insanlar beni görünce gülüyorlardı. Bana yazdığı mesajlarda asla art niyet yoktu."