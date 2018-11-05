MAGAZİN

Şenol İpek yıllar sonra anlattı: 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

Şenol İpek, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. İpek, Çağla Şıkel'in kendisine gönderdiği iddia edilen ve bir döneme damga vuran 'Tostumu yedim' mesajının perde arkasını anlattı.

Şenol İpek yıllar sonra anlattı: 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım

Manken Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği “Tostumu yedim, odamda bekliyorum” mesajı olay olmuştu. Nişanlısı Nur Şipka' yla programa katılan Şenol İpek, samimi açıklamalarda bulundu.

"BİZİM TELEFONUMUZ DEĞİLDİ"

İşte Şenol İpek'in açıklamaları:

“Zannettiğiniz şey sizin o dönem basından görüp, duyduğunuz şeyler. Bir olayı tamamıyla irdeleyip, de-tayını gerçekliğini bilmeden elinize klavyeyi alıp, belden aşağı eleştirmeyin insanları. Bu kul hakkına girer. Böyle bir odaya gitme, odaya davet etme böyle bir şey yok. O zaman da bas bas bağırıp söylediğimizde, altını çizdiğimizde yapamadık, beceremedik.Orada telefondan bir görüntü yapılıyor, bizim telefonumuz değil ki o zaten. O mesajmış gibi gösteriliyor. Hep beraber Kıbrıs’a yılın mankeni ödüllerini almaya gitmiştik. Aşağıda bekliyorduk, onlar üst taraftaydı. ‘Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Ben tostumu yiyip odaya döneceğim…‘ gibi bir mesaj. Olay bu. Ondan sonra orada başka bir gerginlik oluyor, bununla birleşiyor. 45 gün sonra ortaya çıkıyor zaten. 1-2 gün sonra olan bir şey değil."

"ART NİYET YOKTU"

"Ben 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım. Şu an bile bunu konuşmaktan son derece muzdaribim. Çağla çok değerli bir arkadaşım. Uzun yıllar biz birbirimizle hiç görüşmedik. Yıllarca yan yana gelemedik. Geçtiğimiz sene yan yana geldik. Çocuklarını gördüm. Çağla neredeyse benim çocukluk arkadaşım. Magazinde kriz yönetme olayı var ya, yönetemedik. Büyüklerimiz de yönetemedi. Şu an yeri geldiğinde ‘bu konuyu geçelim’ demek de samimi gelmiyor. Her yazılıp çizilen doğru olsa yandı ortalık. Bana işler geliyordu ben insanlara 'Ben odadan çıkamıyorum' diyordum. Etiler'de çok sevdiğim bir mekan vardı oraya gidemiyordum, insanlar beni görünce gülüyorlardı. Bana yazdığı mesajlarda asla art niyet yoktu."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ahmet Kural-Sıla olayında Ziynet Sali iddiasıAhmet Kural-Sıla olayında Ziynet Sali iddiası
Tuğba Ekinci'den yine olay yaratacak Ahmet Kural paylaşımı!Tuğba Ekinci'den yine olay yaratacak Ahmet Kural paylaşımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şenol İpek 'Tostumu yedim' Çağla Şikel

En Çok Okunan Haberler

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Kural-Sıla olayında Ziynet Sali iddiası

Ahmet Kural-Sıla olayında Ziynet Sali iddiası

Tuğba Ekinci'den yine olay yaratacak Ahmet Kural paylaşımı!

Tuğba Ekinci'den yine olay yaratacak Ahmet Kural paylaşımı!

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti

Tülin Şahin sevgilisi Pedro De Noronha ile el ele

Tülin Şahin sevgilisi Pedro De Noronha ile el ele

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.