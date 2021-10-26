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Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

26.10.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programda, İsmail Köklükaya isimli şahsa yapılan DNA testinde çocuğunun kendisinden olmadı ortaya çıktı. Raporda, Köklükaya'nın kısır olduğu ve çocuğunun olma ihtimalinin "çok zor" olduğu ifade edildi.

Son dönemlerde gündüz kuşağı programlarında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Star TV ekranlarında yayınlanan Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında, İsmail Köklükaya isimli şahıs, çocuğunun kendisinden olmadığı söyleyerek programa başvurdu.

ANNE İDDİALARI REDDETTİ

Anne Cansu Köklükaya ise çocuğun eşinden olduğunu belirterek, "Bu çocuk başkasından olsa ben gelip demem kalp pilimi vereyim diye. Ben sizin başınızı hiçbir zaman yere düşürecek bir şey yapmadım. Dişlerine, saçına varana kadar hepsi İsmail'e benziyor." dedi. Cansu Köklükaya'nın babası da konuya dahil olarak çocuğun İsmail Köklükaya'dan olduğunu, başkasından olamayacağını söyledi.

ÇOCUK BAŞKASININ ÇIKTI

Karşılıklı açıklamaların ardından Serap Paköz'ün açıkladığı DNA testi sonucundan herkesi şoke eden bir sonuç çıktı. Yapılan DNA testinde çocuğun İsmail Köklükaya'dan olmadığı ortaya çıktı. Yine DNA testine göre; Köklükaya'nın kısır çıktığı ve çocuğunun olma ihtimalinin 'çok zor' gerçekleşebileceği ifade edildi.

İSYAN ETTİ

Sunucu Paköz'ün okuduğu DNA testi sonucunun ardından İsmail Köklükaya, "Allah kahretsin be" diyerek tepki gösterdi. Cansu Köklükaya ise karşılık vererek "Allah seni kahretsin" dedi.

"SONUCA İNANMIYORUM"

Paköz'ün ardından konuşmaya devam eden genç kadın, DNA testinin sonucuna inanmadığını söyledi. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen İsmail Köklükaya, aldığı haber karşısında adeta yıkıldı.

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Star TV
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