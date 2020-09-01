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Seray Kaya korkuttu! Hastalığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 15:29 | Son Güncelleme

En son Kadın dizisinde Şirin karakterine hayat veren oyuncu Seray Kaya, yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafta boynundaki boyunluk dikkat çekerken, fotoğrafa düştüğü notla sebebini de açıkladı.

Seray Kaya korkuttu! Hastalığını açıkladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerin başında gelen Seray Kaya, bu sefer yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Paylaştığı fotoğrafta boynundaki boyunluk takipçileri tarafından merak edilirken, ünlü oyuncu sebebini açıkladı.
Fotoğrafa düştüğü “Beni bir sal vertigo” notuyla vertigo hastalığına yakalandığını ifade eden oyuncuya hayranları geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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VERTİGO HASTALIĞI NEDİR?

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte her baş dönmesi vertigo değildir.

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