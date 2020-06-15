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Seray Kaya’nın acı günü: Kalbim artık dayanmıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Seray Kaya, anneannesini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, "Kalbim artık dayanmıyor" dedi.

Seray Kaya’nın acı günü: Kalbim artık dayanmıyor!

Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya, 3 Şubat 2019 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncu yaşadığı büyük acıyı sosyal medyadan duyurmuştu. Babasını sıklıkla anan Seray Kaya, bir acı kayıp daha yaşadı.

Oyuncunun anneannesi vefat etti. Babasının ölümünden 1,5 yıl sonra anneannesini de kaybeden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile acısı dile getirdi.

seraykaya-instagram

Anneannesinin bir videosunu paylaşan Kaya, “Nur yüzlüm, nurlar içinde. Arayan, mesaj atan herkese minnetle” notuyla paylaşımda bulundu. Bir de fotoğraf paylaşan oyuncu, “Kalbim artık dayanmıyor! Nurlar içinde, babamla birlikte… Canım anneannem” mesajını yazdı.

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