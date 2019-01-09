MAGAZİN

Seray Kaya takipçisine fena patladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

FOX TV ekranlarında 2 buçuk sezondur devam eden ve salı günleri reyting listelerinde zirveyi kimseye kaptırmayan Kadın dizisinin güzel oyuncusu Seray Kaya, takipçisine fena patladı.

Seray Kaya takipçisine fena patladı

Kadın dizisinin güzel oyuncusu Seray Kaya, Instagram'da kendisini eleştiren takipçisi yüzünden çok sinirlendi.

2 buçuk sezondur Kadın dizisinde oynayan ve başrol oyuncularından biri olan Seray Kaya, Şirin karakterine başarılı bir şekilde hayat veriyor.

Dizide rolü gereği kötü, sevilmeyen ve entrikalarla dolu bir karaktere hayat veren Kaya sık sık takipçileri tarafından eleştirilere maruz kalıyor.

Rolü gereği eleştiri ve zaman zaman hakaretlere maruz kaldığını belirten Kaya'ya gelen son mesaj ise ünlü oyuncuyu çıldırttı.

Genç oyuncu, Instagram'daki bir takipçisinin "İki dizide oynayıp Oscar kazanmış gibi davranıyor!" sözlerine sert bir yanıt verdi.

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Takipçisinin mesajını hikaye bölümünden yayınlayan Kaya, açtı ağzını yumdu gözünü. Seray Kaya, "Söylediğiniz şeyleri çok ciddiye aldığımdan değil, bizlere her şeyi söyleme hakkını kendinizde bulmanızdan genelde bu tür şeyleri paylaşıyorum. Bu paylaştığım arkadaş, diğer klavye delikanlıları gibi kendince yorumda bulunmuş. Ben de kendisine sormak istiyorum. Sen kimsin? Sen yanlış bildiğin o düşüncelerinle beni yorumlarken sen kimsin?" şeklinde tepkisini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
kadın seray kaya

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