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Seray Sever bikinisini giydi, fiziğini sergiledi

26.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda oturan Seray Sever tatil pozlarıyla dikkat çekti. Ayna önünde fiziğini sergileyen Sever sosyal medya hesabından eşi Eray Sünbül ile çekildiği kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Seray Sever bikinisini giydi, fiziğini sergiledi

Seray Sever, her sene olduğu gibi bu yazı da Bodrum'da geçiriyor. Sever, eşi Eray Sünbül'le Bodrum'da arkadaşlarını ağırlıyor.

48 yaşındaki Sever zaman zaman tatilinden pozları da takipçileriyle paylaşıyor.

Yaşıtlarına taş çıkartan Sever bikinili bir karesini de paylaştı. Seray Sever'in bu pozu takipçilerini ikiye böldü. Bazı hayranları Sever'in fiziğini çok beğenirken bazıları ise bu pozu fazla cüretkar buldu.

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AŞK POZU!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alan Doya Doya Moda programının sunucusu Seray Sever eşi Eray Sünbül ile verdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaştı. 10 yaş küçük eşiyle aşk pozu paylaşan Sever'e beğeni yağdı.

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Sever paylaşımına "Her şey aşktan" notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Eray Sünbül Seray Sever
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