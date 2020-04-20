Seray Sever'den aşk paylaşımı! 'Göz bebeğim kocam'

Oyuncu ve sunucu Seray Sever, dört yıldır birlikte olduğu Eren Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Instagram'dan Sünbül ile çekildiği aşk pozlarını yayınlayan Sever, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Evliliklerinde 2'nci yılı dolduran oyuncu, düğünlerinde verdikleri bir pozu yayınladı ve "Nice mutlu, sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam" şeklinde romantik bir not ile yıl dönümlerini kutladı.

Corona virüs tedbirleri nedeniyle şehirler arası gidiş- dönüş yasaklanınca ünlü çift ayrı düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da bulunan eşinin İstanbul yolunda geri döndürüldüğünü öğrenen Sever, üzüntüsünü “Canım kocamı çok özledim. İstanbul’a giriş ve çıkış yasaklandı. Yoldan döndü eşim de” sözleriyle dile getirmişti.



