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Seray Sever'in foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 10:03 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayımlanan Gel Konuşalım programıyla yeniden ekranlara dönen ve ardından Doya Doya Moda programında jüri olan Seray Sever yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Seray Sever'in foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Gel Konuşalım adlı programdaki sunuculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Seray Sever, programdan ayrıldı. Cengiz Semercioğlu ve Eylem İpek Şafak'la beraber Gel Konuşalım programında yorumculuk yapan Seray Sever ardından aynı kanalda yer alan Doya Doya Moda programına jüri üyesi oldu.

Yeniden ekranlara dönen ve zaman zaman yaptığı yorumlarla dikkat çeken Sever'in de birçok ünlü gibi foyası ortaya çıktı. Sever'in photoshoplu paylaşımlarından sonra Uğurkan Erez bir paylaşım yaptı.

İki fotoğraftaki inanılmaz fark sosyal medyada olay oldu.

Capture

Seray Sever soldaki fotoğrafı kendisi, sağdakini ise photoshopsuz Uğurkan Erez paylaştı.


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