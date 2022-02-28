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Seray Sever kimdir, aslen nereli? Babasının hastalanan ve entübe olan Seray Sever kaç yaşında ve eşi kim?

28.02.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Seray Sever yer aldığı projeler ve özel hayatıyla beraber gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu ve sunucu olan Seray Sever'in yaşı ve memleketi gibi konular merak edildi. Peki Seray Sever kimdir, aslen nereli? Seray Sever kaç yaşında ve evli mi?

Seray Sever kimdir, aslen nereli? Babasının hastalanan ve entübe olan Seray Sever kaç yaşında ve eşi kim?

Ünlü oyuncu Seray Sever'in yaşı ve hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sempatik sunucu Seray Sever 2006 yılında çıkardığı albüm sayesinde piyasaya giriş yapmıştır. Sever son olarak babasının hastalığı ile gündeme gelmişti. İkiz bebeklerine hamile olduğu bilinen Seray Sever doğum günü paylaşımında hayranlarına üzücü bir haber verdi. Seray Sever babasının entübe olduğunu duyurdu. Peki Seray Sever kimdir?

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı olan Seray Sever, lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamlamıştır. Öğrenimi esnasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece almıştır. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 2006 senesinin Şubat ayında Seyhan Müzik etiketiyle 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınlamıştır. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar isimli şarkıların video klipleri yayınlamıştır.

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2008 senesinde dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurmuştur. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile birlikte dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirmiştir.

SERAY SEVER'İN EŞİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu, 2018 yılında Eray Sünbül ile evlenmiştir. Şimdilerde ise hamiledir.

SERAY SEVER'İN SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMLAR

Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005)
Stüdyo 4 (Star TV) (2006)
Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)
Sabahın Körü (Atv) (2007)
Her Şey Dahil (Turkmax) (2008)
Popstop (TRT) (1990)
Sabah Şekerleri (Atv) (1996)
ATV'de Pazar (Atv) 1996)
Seç Bakalım (Atv) (1998)
Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)
Aşk Olsun (Atv) (2002)
Kripton (Show TV) (2002)
Popstar (Kanal D) (2004)
Turkstar (Kanal D) (2004)

SERAY SEVER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Kurtlar Vadisi (2003)
Yalancı Romantik (2009)
Sıkı Dostlar (2009)
+18 (2011)
Küçük Hesaplar (2012)
Güldüren Cazibe (1998)
Köstebek (1999)
Dadı (2000)
Evdeki Hesap (2000)
Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)
Ev Hali (2002)
Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
Çocuklar Ne Olacak (2004)
Tatil Aşkları (2004)
Ünlüler Çiftliği (2005)
AB'nin Yolları Taştan (2005)
Erkeksen Seyret (2006)

SERAY SEVER'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)
Manda Yuvası (2015)
O Şimdi Asker (2002)
Banyo (2005)
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Seray Sever
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