Seray Sever ve eşi Eray Sünbül'den yatak pozu

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda isimli programda jüri üyeliği yapan Seray Sever, iki sene önce evlediği Eray Sünbül ile cesur bir pozunu paylaştı.

Kendisinden 10 yaş küçük olan eşini yatakta kendisini kokladığı anda çektiği pozu Instagram hesabından paylaşan Sever, paylaşımını yorumlara kapattı.

Sever paylaşımına "aşk" notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Seray Sever'in paylaşımına beğeni yağdı.

Seray Sever geçtiğimiz günlerde de eşiyle düğünlerinde dudak dudağa çekilen pozunu bir pozunu paylaşarak evlilik 2. yıl dönümünü kutlamıştı. Sever paylaşımında "Nice mutlu, sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam" demişti.

