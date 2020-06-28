Sercan ve Nisa gerilimi sürüyor! Acun Ilıcalı: Ses kayıtlarına ulaştık

Survivor 2020'de merak konusu olan Sercan Yıldırım ve Nisa gerilimi sürüyor! Son olarak Sercan'ın iddiası sonrası ikili arasındaki notlar ortaya çıkmıştı.

Sercan, Nisa konusunda "Enteresan bir cevapla karşılaşmıştım. O sıra cevap vermek istedim ama sakin kalmayı tercih ettim. Şu ana kısmetmiş. En başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Hep koruyucu ben oldum ona karşı. İstemediği bir şeyi yapsın istemedim. Zarar görmesini istemedim ama zarar gören ben oldum" sözlerini kullanmıştı.

Nisa'nın kendisine notlar yazdığını belirten Sercan'ın "Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar" diyerek merak uyandırmıştı.

Nisa ise bu açıklamaların ardından ''Moralim bozuldu. Bir tane boş bir şey çıkarıyor, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu bir şeyler çıkarıyor. Yok notlar varmış. Benim ona yazdığım notları biliyor musun? Doğum gününü kutladım'' şeklinde konuşmuştu.