Sercan Yıldırım'dan bomba açıklamalar! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Survivor 2020 bittikten sonra Sercan Yıldırım, Aycan ve Aşkım üçlüsü İstanbul'da birlikte magazinburada kameralarına çok özel açıklamalar yaptı. Kendilerine "Çarli'nin Melekleri" olarak da adlandıran Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ve Aşkım Burçe Tanay üçlüsü birlikte Survivor ve yarışma sonrası planlarını anlattı.

'SURVIVOR'DA BİRBİRİMİZİ TANIMASAK...'

Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kendileri için yaptığı barbekü partisinden birlikte çıktıklarını ve her şeyin çok güzel gittiğini söyledi. Survivor'da birbirlerini tanımaktan ve birlikte yarışmaktan çok keyif aldıklarını söyleyen üçlü, "Survivor adasında birbirimizle karşılaşmasaydık daha kötü olabilirdi" ifadesini kullandı.

Sercan Yıldırım, Survivor'a katılmakla hayatının temelden değiştiğini söyledi. Yarışmaya katılmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Sercan Yıldırım, "Düşünce yapım, hayata bakışım değişti" dedi.

'ACUN ILICALI İLE BAZI PROJELER OLABİLİR'

Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisini adeta yeniden inşa etti. Futbolcu olarak hala sahalarda olabileceğinin sinyallerini veren Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın Hollanda liginde yeni satın aldığı Fortuna Sittard takımında oynayabileceğini söyledi.