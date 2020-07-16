Sercan Yıldırım'dan bomba açıklamalar! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Survivor 2020 bittikten sonra Sercan Yıldırım, Aycan ve Aşkım üçlüsü İstanbul'da birlikte magazinburada kameralarına çok özel açıklamalar yaptı. Kendilerine "Çarli'nin Melekleri" olarak da adlandıran Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ve Aşkım Burçe Tanay üçlüsü birlikte Survivor ve yarışma sonrası planlarını anlattı.
Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kendileri için yaptığı barbekü partisinden birlikte çıktıklarını ve her şeyin çok güzel gittiğini söyledi. Survivor'da birbirlerini tanımaktan ve birlikte yarışmaktan çok keyif aldıklarını söyleyen üçlü, "Survivor adasında birbirimizle karşılaşmasaydık daha kötü olabilirdi" ifadesini kullandı.
Sercan Yıldırım, Survivor'a katılmakla hayatının temelden değiştiğini söyledi. Yarışmaya katılmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Sercan Yıldırım, "Düşünce yapım, hayata bakışım değişti" dedi.
Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisini adeta yeniden inşa etti. Futbolcu olarak hala sahalarda olabileceğinin sinyallerini veren Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın Hollanda liginde yeni satın aldığı Fortuna Sittard takımında oynayabileceğini söyledi.
"Acun'la bazı projeler olabilir" diyen Sercan, futbola yeşil ışık yaktı. Acun Ilıcalı da Sercan'la ilgili "Hırsı ve yeteneğiyle Sercan yeniden futbola kazandırılabilir. Düşünsenize Survivor'dan bir ismi yeniden yıldız yapmak güzel olurdu" ifadelerini kullanmıştı.
Sercan Yıldırım, Survivor'da sürekli bir çekişme ve didişme yaşadığı Nisa ile ilgili de son kez konuştu. Sercan, "Olay üzerinde çok konuşuldu yazıldı etti ama ben artık olayı tamamen kapatmaktan yanayım sonuçta onun da ailesi var, etkilendi herkes, orada yaşanan ne varsa orada kaldı her şeyiyle. Ben kimseyle küs kalmayacağım, İstanbul'a gelene kadar konuşmam dediğim isimler vardı ama burada fikrim değişti. Herkesle konuşur selamlaşırım ama tabi ne kadar görüşürüz onu zaman gösterecek" diyerek sözlerini noktaladı.
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