Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'nin yeni transferi olması beklenen Kerem Aktürkoğlu için flaş açıklama! Çalhanoğlu ile kıyasladı ve ‘‘Kerem korkmadı’’ dedi…

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmek üzereyken, Gazeteci Serdar Ali Çelikler’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir açıklama geldi. Çelikler, Hakan Çalhanoğlu’nu Kerem ile kıyasladı ve ‘‘Kerem korkmadı’’ dedi…

Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Süper Lig devi Fenerbahçe Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu’nu açıklamaya hazırlanırken, gazeteci Serdar Ali Çelikler’den ilginç bir yorum geldi. Çelikler, sarı lacivertlilere daha önce transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu’nu Kerem Aktürkoğlu ile kıyasladı ve söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

‘‘HAKAN ÇALHANOĞLU KORKTU! KEREM AKTÜRKOĞLU…’’

Serdar Ali Çelikler, “Hakan Çalhanoğlu artık Fenerbahçe'ye transfer olamaz. Hakan çok korktu, yalpalayan bir arkadaşımız. Kerem hiç öyle yapmadı. Beni takipten mi çıktın? Ben de seni takipten çıkıyorum." Kerem dik durdu, taraftarın teveccühü arttı.’’ İfadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY’I SİLDİ

Benfica’nın golcü oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olması neredeyse tamamlanırken, eski takımı Galatasaray ile olan bağlarını tamamen söküp atmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu önce eski teknik direktörü Okan Buruk’u ınstagram’dan silerken, ardından çeşitli oyun platformlarından kullanıcı fotoğraflarından Galatasaray’ı kaldırdı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
