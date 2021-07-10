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Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum

10.07.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir restoranda sahneye çıkan Serdar Ortaç, şarkılarıyla hayranlarına keyifli saatler yaşattı. Sahne öncesi kuliste konuşan Ortaç, "Benim hedefim star olmaktı, star oldum. Şimdi başka bir hedef arıyorum. 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum"

Serdar Ortaç: 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum

Pandemi nedeniyle uzunca süre evlerinde kalan İzmirliler, normalleşmeyle birlikte yeniden kapılarını açan eğlence mekanlarına akın etti. Şarkıcı Serdar Ortaç bir restoranda sahneye çıktı. Sahnede kaldığı yaklaşık 3 saat boyunca 'Karabiberim', 'İsmi lazım değil', 'Bilsem ki', 'Canıma minnet' ve 'Dansöz' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı.

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SAĞLIĞIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Konser öncesi kuliste konuşan Serdar Ortaç, "Halk eskisi gibi dans etmeyi ve eğlenmeyi özledi. Bizimkiler eğlenmeyi çok sever. Yeni yerler açıldı. Bugün sahne alacağımız yer de bunlardan biri ve çok güzel" dedi.
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‘Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil’ adlı parçasını hatırlatan Serdar Ortaç, pandemide sağlığın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Ortaç, "Bir sağlığa bakıyor. O yüzden ders alalım. Herkes bir hedef bulsun. Hedefsiz insan hayatı biter. Benim hedefim star olmaktı, star oldum. Şimdi başka bir hedef arıyorum. 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum. O yüzden herkesin bir hedefi olsun" dedi.


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Bodrum Serdar Ortaç
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