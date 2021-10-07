Serdar Ortaç: Annem esmerden şaşma demişti

Sanatçı geceye yıllar öncesine giderek " Karabiberim" şarkısıyla başladı. Program boyunca kendisine eşlik eden dansçılarıyla sık sık dans eden Ortaç konuklarıyla da sohbet ederek şakalaşmayı da ihmal etmedi.

İzleyicilerin arasında bulunan sarışın bir hanım misafiriyle "abla" diyerek şakalaşan sanatçı, " Annem bana her zaman esmerlerden şaşma oğlum demiştir' derken ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür'e gönderme yapar gibiydi.



Ortaç programında eski ve yeni şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenlere eşsiz bir bodrum gecesi yaşattı.





