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Serdar Ortaç: Annem esmerden şaşma demişti

07.10.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç önceki akşam Bodrum Azka otelde sahne aldı. Oldukça kalabalık bir izleyicinin karşısına çıkan sanatçı " yazın bu son günlerde bu gece hep birlikte çok eğleneceğiz, size geçmişten bu güne bir Serdar Ortaç yaşatacağım" diyerek programına başladı.

Serdar Ortaç: Annem esmerden şaşma demişti

Sanatçı geceye yıllar öncesine giderek " Karabiberim" şarkısıyla başladı. Program boyunca kendisine eşlik eden dansçılarıyla sık sık dans eden Ortaç konuklarıyla da sohbet ederek şakalaşmayı da ihmal etmedi.

Serdar Ortaç (2)

İzleyicilerin arasında bulunan sarışın bir hanım misafiriyle "abla" diyerek şakalaşan sanatçı, " Annem bana her zaman esmerlerden şaşma oğlum demiştir' derken ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür'e gönderme yapar gibiydi.

Serdar Ortaç (4)
Ortaç programında eski ve yeni şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenlere eşsiz bir bodrum gecesi yaşattı.

Serdar Ortaç (3)

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Bodrum Serdar Ortaç
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