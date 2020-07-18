Serdar Ortaç: Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum

Bana Göre TV'nin sorularını yanıtlayan Ortaç hiç mutlu olmadığını ifade etti. Ortaç, "En mutlu olduğum zamanda bile bir mutsuzluk bulurdum" dedi.

Ünlü şarkıcının bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren şarkıcı Serdar Ortaç, bilinmeyenlerini anlattı.

"ARTIK KABUL ETTİM"

Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, "Beni çok yoruyor ama artık kabul ettim" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİRİ KALMAMIŞ"

"Maneviyatım yok benim, gitti artık. İnsanların güldüğü şey gülemiyorum mesela" diyen Ortaç, şunları söyledi:

Senin ağladığın şeye de ağlamayabilirim. Babam rahmetli olduğunda ve bir de Samatya Sahili'nde gemi yandığında korkudan ağladığımı hatırlıyorum, o kadar.

Çok üzüldüğüm zaman içime atarım. Çok utandığımda da üzülürüm. Kendi kendimi mahkemeye verir, sorgularım. Eskiden bu sorulara abartı bir reaksiyon gösterirdim. Utanınca çıldırırdım, çok korktuğum olurdu. Şimdi hiçbiri kalmamış. Demek ki ondan hasta oldum.