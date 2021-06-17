İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Ortaç, Seçil Gür ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bir süredir ilişki yalayan ve magazin dünyasının sıkça konuştuğu isimler arasında yer alan Ortaç ve Gür çifti hakkında ayrılık haberleri dolaşmaya başladı. Ortaç'ta ayrıldıklarını açıkladı. Peki Serdar Ortaç ile Seçil Gür neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

SERDAR ORTAÇ İLE SEÇİL GÜR NEDEN AYRILDI?

51 yaşındaki Serdar Ortaç, 35 yaşındaki Seçil Gür ile bir süredir aşk yaşamaktaydı. 5 yıl evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan Ortaç'ın, Gür ile yeni aşka yelken açması çok konuşulmuştu. Ancak ikiliden üzücü haber geldi. Gür ve Ortaç ikilisinin sessiz sedasız ayrılık kararı aldığı duyuldu. Üstelik Ortaç'ta bu haberleri doğruladı.

İkili hakkında geçtiğimiz dönemlerde de ayrıldıklarına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu sefer ilişkilerinin bittiği, aralarında hiçbir şey kalmadığı vurgulandı.

Bir mekan çıkışı gazetecilerin radarına yakalanan Ortaç, kendisine yöneltilen ayrılık iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bırakmadı. Gür ile ilişkisinin bittiğine ilişkin sorulan soruya Ortaç, "Evet, doğru ayrıldık." yanıtını verdi. Açıklamalarına devam eden ünlü şarkıcı ilişkinin yürümediğini ve yapamadıklarını dile getirdi.