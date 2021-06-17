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Serdar Ortaç ile Seçil Gür neden ayrıldı?

17.06.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Serdar Ortaç, şarkıcı ve söz yazarı olan Seçil Gür ile bir süredir aşk yaşamaktaydı. İkilinin ayrılık haberlerinin ortaya atılmasından sonra ünlü şarkıcı Ortaç, söz konusu haberleri doğruladı. Bunun ardından "Serdar Ortaç ile Seçil Gür neden ayrıldı?" sorusu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Serdar Ortaç ile Seçil Gür neden ayrıldı?

İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Ortaç, Seçil Gür ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bir süredir ilişki yalayan ve magazin dünyasının sıkça konuştuğu isimler arasında yer alan Ortaç ve Gür çifti hakkında ayrılık haberleri dolaşmaya başladı. Ortaç'ta ayrıldıklarını açıkladı. Peki Serdar Ortaç ile Seçil Gür neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

SERDAR ORTAÇ İLE SEÇİL GÜR NEDEN AYRILDI?

51 yaşındaki Serdar Ortaç, 35 yaşındaki Seçil Gür ile bir süredir aşk yaşamaktaydı. 5 yıl evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan Ortaç'ın, Gür ile yeni aşka yelken açması çok konuşulmuştu. Ancak ikiliden üzücü haber geldi. Gür ve Ortaç ikilisinin sessiz sedasız ayrılık kararı aldığı duyuldu. Üstelik Ortaç'ta bu haberleri doğruladı.

İkili hakkında geçtiğimiz dönemlerde de ayrıldıklarına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu sefer ilişkilerinin bittiği, aralarında hiçbir şey kalmadığı vurgulandı.

Bir mekan çıkışı gazetecilerin radarına yakalanan Ortaç, kendisine yöneltilen ayrılık iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bırakmadı. Gür ile ilişkisinin bittiğine ilişkin sorulan soruya Ortaç, "Evet, doğru ayrıldık." yanıtını verdi. Açıklamalarına devam eden ünlü şarkıcı ilişkinin yürümediğini ve yapamadıklarını dile getirdi.

Serdar Ortaç ile Seçil Gür neden ayrıldı?

SEÇİL GÜR KİMDİR?

1 Ocak 1986 Hof, Almanya doğumlu Seçil Gür 35 yaşındadır. Gür, Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Müzik hayatına 12 yaşında adım attı. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda yer aldı.

2005 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünü kazandı. Burada akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak devam ettirdi.

2020 Aralık'ta aranjesi Mustafa Ceceli'ye, söz ve bestesi Serdar Ortaç'a ait olan "İşkence" adlı single'ı video klip eşliğinde yayımlandı. 2021'in Ocak ayında Emre Plak tarafından, Serdar Ortaç ile birlikte düet yaptığı "Sebepsiz Çiçek" adlı single, kendisine eşlik eden bir video kliple birlikte yayımlandı.

DİSTOGRAFİ

"Serserim Benim"
"Ağlamak Güzeldir"
"Karaağaç"
"Hastayım Sana"
"Deli Yangın" (2017)
"Dünyalar Kadar" (2018)
"Yeniden Başlasın" (2018)
"Emi" (2019)
"İşkence" (2020)
"Sebepsiz Çiçek" (2021)

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Seçil Gür Serdar Ortaç
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