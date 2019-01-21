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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan çok kızdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.01.2019 16:27 | Son Güncelleme

Bir süre önce Amerika'da kaza geçiren ve uzun süre Türkiye'ye dönmeyen Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan kendisine yapılan bir yoruma çık kızdı.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan çok kızdı

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, bir takipçisinden gelen yoruma sert çıktı...

Amerika'da geçirdiği kaza sonrası Türkiye'ye dönen Chloe Loughnan, son dönemde hakkında çıkan haberler yüzünden çok gergin...

Chloe, öncek gün paylaştığı fotoğrafa bir takipçisi “Biraz da kocanla ilgilen” şeklinde yorum yazınca çok sinirlendi.

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Hemen cevap yazan Chloe "Hanımefendi, sosyal medyada bir tane resim paylaşmakla, kimle ve neyle ilgileniyorum? Ev hayatımı nereden biliyorsunuz?” dedi.

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Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan serdar ortaç Chloe Loughnan

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