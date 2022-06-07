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  4. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

07.06.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan evliliği yaklaşık 5 yıl sürdü. 2014'te dünya evine giren çift, 2019'da ayrılma kararı aldı. Türk müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Serdar Ortaç ile beraberliğiyle tanınan Chloe Loughnan, şimdilerde Instagram pozlarıyla nefes kesiyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

29 yaşındaki Chloe Loughnan, Türk basınında sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Formda vücudu ile görenleri büyüleyen Loughan, havuzun içinden poz verdi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

BİKİNİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Serdar Ortaç ile evliliği ve ekranlarda yaptığı çeşitli işlerle tanınan Loughan, pozlarıyla çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

İrlanda doğumlu Loughnan havuzun içinden bikinisiyle poz verdi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

O poz ile takipçilerinden beğeni aldı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

Loughan'ın lisans eğitimini Gazetecilik üzerine alması duyanları şaşırtmıştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

Ünlü isim modellik kariyeri için üniversiteyi yarıda bırakmış...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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