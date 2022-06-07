Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi!

29 yaşındaki Chloe Loughnan, Türk basınında sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Formda vücudu ile görenleri büyüleyen Loughan, havuzun içinden poz verdi.
Serdar Ortaç ile evliliği ve ekranlarda yaptığı çeşitli işlerle tanınan Loughan, pozlarıyla çıtayı yükseltmeye devam ediyor.
İrlanda doğumlu Loughnan havuzun içinden bikinisiyle poz verdi.
O poz ile takipçilerinden beğeni aldı.
Loughan'ın lisans eğitimini Gazetecilik üzerine alması duyanları şaşırtmıştı.
Ünlü isim modellik kariyeri için üniversiteyi yarıda bırakmış...
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