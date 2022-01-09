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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yatak odasından paylaştı! "Serdar abim görmesin"

09.01.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'ye gelip ardından yeniden ülkesine dönen Chloe Loughnan yatak odasından ve banyodan verdiği pozlarla olay oldu. Ünlü modelin göğüslerini sergilediği pozlara yorum yağdı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yatak odasından paylaştı! "Serdar abim görmesin"

Chloe Loughnan kendisinden 22 yaş büyük şarkıcı Serdar Ortaç ile 2019 yılında boşanmıştı. Chloe Loughnan boşanmanın ardından nafaka sorunu yaşadığı Ortaç'ı mahkemeye vermiş ve ikilinin arası bozulmuştu. Ortaç ise eski karısıyla ilgili "Yüzünü şeytan görsün" demişti.

Chloe Loughnan yaşadığı bu ilişkiyi unuttu ve ülkesinde hayatına devam ediyor. Bir süre önce silikonlarını yenileten ünlü model son pozlarıyla dikkat çekti.

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Kırmızı spor sütyeni ve tayt giyip önce yatak odasında sonra banyoda selfie çeken Chloe Loughnan bu pozları paylaştı.

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SİLİKON İTİRAFI OLAY OLDU

Modelin bu pozlarını gören Türk hayranları ise yorum yağdırdı. Bazı takipçileri Chloe Loughnan'a çok güzel olduğunu söylerken bazıları ise "Serdar abim görmesin kaybettiğine üzülür" yorumları yaptı.

Chloe bir süre önce Türkiye'ye gelmiş ve verdiği söyleşide “Silikonlarımı yaptırdıktan sonra evliliğime ve Serdar’a olan saygımdan dolayı dekolte poz bile veremedim. Şimdi rahatlıkla dekolte pozlar verebiliyorum” demişti.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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