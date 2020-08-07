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Serdar Ortaç kafaları karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç, Seçil Gür ile barışıp barışmadığına dair sorulara kafa karıştırıcı bir yanıt verdi.

Serdar Ortaç kafaları karıştırdı

Ünlü popçu Serdar Ortaç ve eski sevgilisi Seçil Gür geride bıraktığımız gün İstinyePark’da görüntülendi. Eski eşi Chloe’den boşandıktan sonra aşk yaşamaya başlayan ancak kısa sürede ilişkilerini sonlandıran çift, önceki gün akşam saatlerinde birlikte görüntülendi.

Gazetecilerin görüntülemesi sonrası Seçil Gür kameralardan uzaklaşmak isterken, Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtlamayı tercih etti.

Gazetecilerin, “Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel” demesi üzerine gülümseyen Ortaç, “Arkadaşlar aslında biz hiç ayrılmamıştık ki, sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim. Seçil de beni affetti” dedi.

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‘EN İYİ ARKADAŞIM’

Bunun üzerine “O zaman ilişkiniz kaldığı yerden devam ediyor, öyle mi?” şeklinde soru yönelten muhabirler kafa karıştıran bir cevap aldılar. Ortaç, bu soruyu şöyle yanıtladı:

“Seçil benim her şeyim, yani en iyi arkadaşım alsında.”

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