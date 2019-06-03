Serdar Ortaç kendi kendini yalanladı!

Serdar Ortaç, yazın ilk konserini Bodrum'da verdi. Konser öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Ortaç, evlendikten sonra sahnesindeki değişiklikleri "Evlenince bazı şeylerden mahrum kalıyorsunuz. Mesela kimseye canım cicim diyemiyorsunuz. Dansçınız da olsa sahnede elini tutmanız zor. Yakınlaşmak yasak. Hanım kızıyor" sözleriyle anlattı.

Açıklamasıyla şaşırtan Ortaç, sahneye çıktıktan sonra yaptıkları ile bir kez daha şaşırttı ve kendi kendini yalanladı. Dansçılarıyla samimi şovlar yapan ünlü şarkıcının sahne öncesi yaptığı açıklamalar havada kaldı.

Bu arada sürekli boşanacakları haberleri ile gündeme gelen Serdar Ortaç ve Chloe Ortaç çifti, 3 gün sonra evliliklerinin 5. yılını kutlayacak. (Gecce.com)



