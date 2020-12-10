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Serdar Ortaç sosyal medyayı salladı! 'Antrikot' yavrusu deyince...

10.12.2020 09:06 | Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç sosyal medyayı salladı! 'Antrikot' yavrusu deyince...

Karantina paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç yine olay olmayı başardı. Sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna Ortaç'ın yanıtı olay oldu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın, sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ortaç'ın sevgilisinin sorusuna yanıt verirken, antilop yerine antrikot dediği o anlar Twitter'da binlerce kez paylaşıldı.

Serdar Ortaç'ın şahsi Instagram hesabından attığı bir story, sosyal medyayı birbirine kattı. Ünlü şarkıcı otomobilde seyrettikleri sırada sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt veriyor.

24 saniyelik videoda Serdar Ortaç'ın bir süre düşündükten sonra şu yanıtı verdiği duyuluyor: "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar."


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