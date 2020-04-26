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Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya açıklaması! 'Bütün fatura bana kesildi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Magazin Noteri programına konuk olan Serdar Ortaç Ahmet Kaya açıklamasıyla dikkat çekti. Ortaç açıklamasında "20 yaşında bütün fatura bana kesildi" dedi.

Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya açıklaması! 'Bütün fatura bana kesildi'

Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları Magazin Noteri programına Serdar Ortaç konuk oldu. Olay itiraflarıyla gündem olan Ortaç Ahmet Kaya açıklamasıyla da dikkat çekti.

Ali Eyüboğlu’nun vizyona girmesi beklenen “İki Gözüm Ahmet” filmindeki baş kahramanlardan birinin popçu Serdar karakteri olduğunu söylemesi üzerine, kendisinin de aslen Urfalı olduğunu açıklayan Serdar Ortaç, yıllardır Ahmet Kaya olayı ile ilgili boş yere suçlandığını ve olayın gerçek kahramanlarının isimlerini verirse ortalığın karışacağını söyledi.

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Sadece başlatılan marşa devam ettiğini ama 20 yaşında bütün faturanın kendisine kesildiğini açıklayan Ortaç, kendisini yırttığı halde “Ahmet Kaya’yı öldürdü” damgasından bir türlü kurtulamadığını anlattı.

12 Şubat 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde sahneye çıkarak ödül alan Ahmet Kaya, şarkısına Kürtçe klip hazırlayacağını açıklayınca aralarında Serdar Ortaç'ın da bulunduğu bir grup tarafından protesto edilmişti. Kaya'ya tepkileri artmış, üzerine çatal bıçak fırlatanlar olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç, Serdar Ortaç ahmet kaya,

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