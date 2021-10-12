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Serdar Ortaç'tan Mehmet Ali Erbil'e destek

12.10.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Serdar Ortaç’ı ağırladı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, Mehmet Ail Erbil'in klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarıyla ilgili konuştu.

Serdar Ortaç'tan Mehmet Ali Erbil'e destek

Şarkıcı Serdar Ortaç, "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında üçüncü kez Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Konserde Ortaç hem şarkı söyledi hem hayranlarıyla sohbet etti.

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Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, aşk dedikodularıyla ilgili gelen sorulara “Aşk varsa yolla” diyerek, esprili bir yanıt verdi.

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Annesinin “Sarışınlardan uzak dur” sözleri hatırlatılınca Ortaç, "Annem esmerlerden seçmemi istemişti. Annem hep öyle söylüyor. Annemi dinlemedim evde kaldım” diyerek herkesi güldürdü.
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Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşınız, hakkında taciz olayları çıktı. Haberleri takip edebildiniz mi?" sorusuna ise Ortaç, "Bakamadım ama Mehmet yapmaz, valla şaşırdım kaldım. Öyle tahmin ediyorum " diye konuştu.

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Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç
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