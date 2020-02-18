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Serdar Ortaç’tan sevgiliye taktik: Kızım asabi olmasana

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 09:40 | Son Güncelleme

Şarkıcı Serdar Ortaç ve bir süre aşk yaşadığı sevgilisi Seçil Gür, sosyal medyada bir video paylaştı. Seçil Gür'ün şarkı söylediği videoda Serdar Ortaç, sevgilisine kamera karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatıyor.

Serdar Ortaç’tan sevgiliye taktik: Kızım asabi olmasana

Kısa süre önce birlikteliklerini duyuran Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sosyal medyadaki paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü çift, Serdar Ortaç’ın 50. yaş gününün ardından bugün de paylaştıkları bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı. Seçil Gür’ün Instagram hesabından paylatığı videoda, genç şarkıcı, Sezen Aksu’nun İhanetten Geri Kalan şarkısını seslendirdi. Şarkıyı söylemeden önce Serdar Ortaç sevgilisine, kamera karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı.

secilgur-instagram

“ŞİRİNLİĞİNİ VER”

Serdar Ortaç, Seçil Gür’e, “Kızım asabi olmasana, şirin olsana. Evet şirinliğini ver. Saçını da biraz salla” direktiflerini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç, Seçil Gür,

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