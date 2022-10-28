Serdar Ortaç'tan sitem! "Ben ölünce anlayacaksınız"

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı.

Günler öncesinden bütün rezervasyonların tükendiği konsere dansçılarıyla birlikte hızlı bir giriş yapan, Ortaç, “Şükürler olsun ki artık sağlığım yerine geldi, keyfimde yerinde bu gece birlikte unutulmaz bir gece şahitlik edeceğiz” dedi.



Bir çok şarkının bestekarı olan Serdar Ortaç “Ben ölünce değerimi anlayacaksınız, o zaman diyeceksiniz ki bu adam bu şarkıları nasıl yazmış” dedi.



Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan, başarılı sanatçı, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.

