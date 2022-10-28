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Serdar Ortaç'tan sitem! "Ben ölünce anlayacaksınız"

28.10.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının sözleri magazin gündemine damga vurdu. Birçok şarkının söz yazarı olan Ortaç, "Ölünce değerimi anlayacaksınız, o zaman 'Bu adam bu şarkıları nasıl yazmış?' diyeceksiniz" dedi.

Serdar Ortaç'tan sitem! "Ben ölünce anlayacaksınız"

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı.

Serdar Ortaç (3)

Günler öncesinden bütün rezervasyonların tükendiği konsere dansçılarıyla birlikte hızlı bir giriş yapan, Ortaç, “Şükürler olsun ki artık sağlığım yerine geldi, keyfimde yerinde bu gece birlikte unutulmaz bir gece şahitlik edeceğiz” dedi.

Serdar Ortaç (7)
Bir çok şarkının bestekarı olan Serdar Ortaç “Ben ölünce değerimi anlayacaksınız, o zaman diyeceksiniz ki bu adam bu şarkıları nasıl yazmış” dedi.
Serdar Ortaç (9)

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan, başarılı sanatçı, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.

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