Serdar Ortaç'tan şoke eden paylaşım! "Eski karım iki tane göğsü var diye..."

Serdar Ortaç sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmüyor. Daha önce de çeşitli açıklamalar yaparak herkesi şaşırtan Ortaç bu sefer fena ayarını kaçırdı.

Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken Ortaç eski karısını da pas geçmedi.

"İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor; teşekkür ederim..." diyen Serdar Ortaç'ın sözlerinden erkekler de nasibini aldı.

Serdar Ortaç konuşmasının devamında "Erkeklerin ağzına s..tınız aciz erkekler eli nefsinde herifler yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz.

Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile, ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var gitmezsin yanımda kalırsın lan..." dedi.

HACİZ GÖNDERMİŞTİ

2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Pandemi döneminde eşine nafaka ödeyemeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu. Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.

