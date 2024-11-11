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  4. Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz ve Mehmet Ali Erbil'in gözaltındaki ilk görüntüleri! Bitkin halleri dikkat çekti

Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz ve Mehmet Ali Erbil'in gözaltındaki ilk görüntüleri! Bitkin halleri dikkat çekti

11.11.2024 14:07
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11.11.2024 14:07
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Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında aralarında Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz ve Mehmet Ali Erbil'in bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in bitkin halleri dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah pek çok ünlü isim gözaltına alındı.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

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Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltı kararıyla güne başladı.

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Gözaltına alınan ünlü isimlerden ilk görüntüler de geldi. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında aralarında Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz ve Mehmet Ali Erbil'in bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi.

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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında! İşte soruşturmada adı geçen 21 kişi Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında! İşte soruşturmada adı geçen 21 kişi

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in polisler götürüldüğü anlar dikkat çekerken Ortaç'ın bitkin halleri de gözlerden kaçmadı.

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İBRAHİM YILMAZ EL SALLADI

Sosyal medya fenomeni olan İbrahim Yılmaz da adliyeye sevk edildi. İfade verme işlemlerine başlanan Yılmaz'ın polis eşliğinde götürülürken gazetecilere el salladığı anlar gündem oldu. İbrahim Yılmaz ifadeye götürülürken kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülerek el salladı.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç
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