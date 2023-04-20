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  4. Serel Yereli bikinili pozuyla büyüledi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Serel Yereli bikinili pozuyla büyüledi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

20.04.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuğu bırakıp, İngiltere'ye giden Serel Yereli dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli son paylaşımında bikinili poz verdi. Ünlü ismin göğüs dekoltesine beğeni yağdı.

Serel Yereli bikinili pozuyla büyüledi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Bodrum Masalı dizisinde Alara karakterine hayat veren bu karakter ile ün kazanan Serel Yereli iddialı paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan güzel isim bikinili pozunu paylaştı.

serel-yereli

Bir yaz günü parkta makyaj yaptığı anları paylaşan 27 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına adeta beğeni yağdı.

serel-yereli-dekolteli-poz

2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakterine hayat veren Serel Yereli daha sonra oyunculuğu bıraktı.

serel-yereli-göğüs-dekoltesi

Londra'ya yerleşen Yereli, müzik alanında eğitim almaya başladı.

serel-yereli-göğüs-dekolteli-poz

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