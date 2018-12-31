MAGAZİN

Serel Yereli'den bakirelik ve lezbiyenlik İtirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 09:05 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, takipçilerinin 2018 yılı ile ilgili sorularını yanıtladı. Yereli takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna, "Yalan yok vallahi isterdim" cevabını verdi.

Serel Yereli'den bakirelik ve lezbiyenlik İtirafı!

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve tartışmaların odağında olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın" sorusuna cevap vererek sosyal medyayı salladı.

"YALAN YOK İSTERDİM"

Ünlü oyuncu Serel Yereli takipçilerinden gelen 2018 yılı ile ilgili sorulara cevap verdi. Bir takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna verdiği cevap ile sosyal medyayı salladı. Serel lezbiyenlik sorusuna, "Yalan yok vallaha isterdim olmak ama baya straightim(düz), erkekler dozunda iletişime geçildiğinde iyi yani sıkıntı yok farklıyız biz tabi baya ama onlarda insan sonuçta" cevabını verdi.

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BAKİRELİK SORUSUNA CEVAP VERDİ

Takipçisinin bakirelik sorununa da cevap veren Serel Yereli, "Evet desem inanacak mısın sadece soruyorum" ifadelerini kullandı.

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MUSTAFA SANDAL İLE BULUŞUNCA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal çektirdiği fotoğrafa, "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notunu yazdı. Serel Yereli, Mustafa Sandal'ın paylaşımına "Yaa istersek dağlar, dağlar" mesajıyla cevap vermişti.

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