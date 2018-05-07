Serel Yereli'den bir yarı çıplaklı fotoğraf daha!

Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu Serel Yereli, sıcaktan bunalıp üstsüz kalmıştı. Çimler üzerine uzanan genç güzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaşmıştı. Bu fotoğraftan sonra genç oyuncu gündeme gelmiş eleştirilere sert bir dille yanıt vermişti.

Oyuncunun bu paylaşımı başta Demet Akalın ve Ebru Şancı olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekmişti.

Oyuncu bu sefer de erkek arkadaşının havluya sarılı halini videoya çekerek Instagram hesabından paylaştı.

Kaldıkları evde şarkı söylerken çekilen videoda Yereli'nin yanındaki arkadaşının yarı çıplak çamaşır makinesine çamaşır atarkenki halleri yansıyor.

İŞTE O VİDEO: