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  4. Serel Yereli’den eğlenceli koltuk pozları! İç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince frikik vermekten son anda kurtuldu

Serel Yereli’den eğlenceli koltuk pozları! İç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince frikik vermekten son anda kurtuldu

21.01.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Serel Yereli hayallerinin peşinden giderek İngiltere’ye yerleşmişti. Londra’daki evinden samimi hallerini paylaşan Yereli’nin koltuk pozları sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Serel Yereli’den eğlenceli koltuk pozları! İç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince frikik vermekten son anda kurtuldu

Bodrum Masalı dizisinde Alara karakterine hayat vererek oyunculuk dünyasına hızlı bir giriş yapan Serel Yereli, geçtiğimiz yıllarda İngiltere’ye yerleşmişti. İngiltere’de müzik çalışmalarına başlayan Yereli sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Güzelliği, fiziği ve sosyal medyadaki toplumsal tabuları yıkan paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başara Yereli, son pozlarıyla da olay oldu. Evinin koltuğunda patenleriyle oturan Yereli’nin eğlenceli pozları takipçilerinden tam not aldı.

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Londra’daki evinde patenleriyle poz veren güzel isim gönderisine, “Çocukluk yaşamak kolay” notunu ekledi.

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Serel Yereli'yi görenler "Yine ateş ediyorsun", "Cesur ve güzel" yorumlarında bulundu.

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